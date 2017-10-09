Вошедший в список 60 молодых талантов мира Мартынов оправился от травмы спины

По информации «Чемпионата», 17-летний защитник «Краснодара» Илья Мартынов оправился от травмы спины и в ближайшее время вернётся в состав молодёжной команды. Из-за небольшого повреждения футболист пропустил около трёх недель, однако сейчас полностью восстановился.
На прошлой неделе британское издание The Guardian включило Мартынова в список 60 самых талантливых футболистов мира среди игроков 2000 года рождения.
Мартынов, в 16 лет привлечённый к играм за молодёжную команду, стал самым молодым игроком «Краснодара».
Два российских игрока — в списке 60 молодых талантов мира по версии The Guardian