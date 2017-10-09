100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Гремио» в летнее трансферное окно отказался продать Луана «Эвертону» за € 7 млн

9 октября 2017, понедельник. 10:11 Футбол

«Гремио» в летнее трансферное окно мог продать ещё одного своего нападающего Луана. Как сообщает UOL, бразильский клуб получал предложение от «Эвертона», который предлагал за форварда € 7 млн, но англичанам дали отказ.

Ранее летом Луан отказался перейти в московский «Спартак», приняв решение со временем продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов. Сообщалось, что бразилец намерен остаться в «Гремио» по меньшей мере до зимнего трансферного окна.

Также издание отмечает, что к Луану проявляли интерес клубы из Италии и Испании. Летом «Гремио» покинул другой нападающий Педро Роша, который присоединился к «Спартаку».

«Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»
Источник: UOL Сообщить об ошибке
Теги
Гремио ФК Спартак ФК Эвертон Луан Педро Роша Трансферы
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
11:01 Павлюченко: чемпионат мира — 2018 в России будет лучшим в истории
10:57 Павлюченко: лучшие футбольные дни я провёл в Англии, это лучший чемпионат в мире
10:34 Игрок сборной Азербайджана: Шейдаев рано или поздно должен был забить
10:29 Нападающий Корниленко признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре по версии лиги
10:21 Названы имена первых пяти номинантов на «Золотой мяч»
10:12 Шмейхель и Кантона перед переходом в «МЮ» могли оказаться в «Ливерпуле»
10:11 «Гремио» в летнее трансферное окно отказался продать Луана «Эвертону» за € 7 млн
10:00 Вошедший в список 60 молодых талантов мира Мартынов оправился от травмы спины
09:59 Игрок голландской команды, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота
09:45 Сборная Украины в случае победы над Хорватией получит удвоенные премиальные
09:42 Экс-наставник сборной Аргентины раскритиковал AFA за частую смену тренеров
09:42 Кемпес: слова Дибалы о Месси считаю феноменальными
09:38 Болельщик «Енисея» на матче с «Химками» сделал предложение своей девушке
09:27 Полузащитник «Ювентуса» Пьянич приступил к тренировкам после травмы
09:25 Насри: «ПСЖ» мог бы отпустить Бен-Арфа бесплатно, для них это ничего не стоит
09:25 Роша: болельщики «Спартака» похожи на фанатов «Гремио»
09:10 Пирло может войти в тренерский штаб Конте в «Челси»
09:03 Матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» может пройти без аргентинцев
09:00 Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он любил игру
08:56 Сакки: немецкий футбол изменился благодаря Гвардиоле
08:52 Воробей — о возвращении Тимощука в «Зенит»: спорт должен быть вне политики
08:48 Макелеле: не было стыдно, когда Зидан пробрасывал мне мяч между ног
08:44 Мюллер: Хайнкес? У «Баварии» вновь будут хорошие тренировки
08:34 Р. Карлос: работа с Ходжсоном могла испортить мою карьеру в сборной Бразилии
08:26 Дель Боске: считаю, что «Реал» и «Барселона» необходимы друг другу
08:02 Нетцер: «Бавария» не могла выбрать лучшего тренера, чем Хайнкес
07:47 Бош: Обамейянг для меня – больше чем игрок
07:46 Сакки: раньше Ф. Перес влюблялся только в имена, но теперь он меняется
07:30 Нападающий «Уотфорда» был арестован после конфликта с четырьмя проститутками
07:15 Варан считает, что Зидан способен работать у руля сборной Франции
06:56 Бирхофф намерен воспрепятствовать тому, чтобы Лёв возглавил «Баварию»
06:55 Хорди Круифф уверен, что у Серхио Рамоса и Пике хорошие отношения
06:31 Хайнкес: без «Баварии» не сделал бы свою карьеру и должен кое-что вернуть клубу
06:18 Макелеле: я не сумасшедший и никогда не хотел покидать «Реал»
06:13 «Барселона» следит за Марсьялем
05:42 Экс-директор «Мордовии»: серьёзно воевал с Сёминым
05:38 Сборная Бразилии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Сочи
05:34 Экс-директор «Мордовии» отсудил у клуба 2 млн рублей
05:18 Наставник «Маккаби» (Тель-Авив): чтобы приобрести Месси, мы должны ограбить банк
05:07 Ротань: сделали всё, что от нас зависело, чтобы Марлос адаптировался в сборной
04:40 Наставник сборной Хорватии: матч с Украиной станет самым важным в моей карьере
03:39 Сафонов: Сарсания мог возглавить РФС или РФПЛ
03:29 Саутгейт: Кейн — лучший в плане завершения атак из тех, с кем я играл и работал
03:29 Кокорин: лидером сборной России можно назвать в первую очередь Акинфеева
03:08 Евсеев: в «Текстильщике» большие долги по премиальным, мне тоже должны
Все новости RSS
Партнерский контент