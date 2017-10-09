«Гремио» в летнее трансферное окно отказался продать Луана «Эвертону» за € 7 млн

«Гремио» в летнее трансферное окно мог продать ещё одного своего нападающего Луана. Как сообщает UOL, бразильский клуб получал предложение от «Эвертона», который предлагал за форварда € 7 млн, но англичанам дали отказ.
Ранее летом Луан отказался перейти в московский «Спартак», приняв решение со временем продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов. Сообщалось, что бразилец намерен остаться в «Гремио» по меньшей мере до зимнего трансферного окна.
Также издание отмечает, что к Луану проявляли интерес клубы из Италии и Испании. Летом «Гремио» покинул другой нападающий Педро Роша, который присоединился к «Спартаку».
«Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»