Эззатоллахи: Россия остаётся сильной командой, одной из самых сильных в Европе

Полузащитник «Амкара» и сборной Ирана Саид Эззатоллахи высказал мнение о силе сборной России, отметив в её составе ряд футболистов.
«Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остаётся сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок.
В российской сборной много молодых футболистов. Прежде всего отмечу полузащитника Александра Головина, который играет в ЦСКА под 17-м номером. Помню также Артёма Дзюбу и тех, с кем выступал за «Ростов»: Дмитрия Полоза, Александра Бухарова. Конечно, надо сказать и о тренере. Станислав Черчесов — хороший, опытный специалист, до сборной работал в очень многих клубах, включая «Амкар». Знаю, в Перми о нём остались добрые воспоминания. Надеюсь, он здорово подготовит команду к чемпионату мира", — цитирует Эззатоллахи пресс-служба УЕФА.