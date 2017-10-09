Малафеев: мой рекорд был обречён, Лунёв заслужил право войти в историю «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал его побитый рекорд в исполнении голкипера петербургского клуба Андрея Лунёва. Он в матчах РФПЛ сохранял свои ворота в неприкосновенности в течение 614 минут. Он побил прежнее достижение Малафеева в чемпионате России — 608 минут. Абсолютный рекорд среди голкиперов «Зенита» принадлежит Леониду Иванову — в сезоне-1949 голкипер сине-бело-голубых не пропускал в течение 731 минуты.
«Любые рекорды рано или поздно бьются. Своей игрой Андрей заслужил право войти в историю «Зенита». Можно только пожелать ему начать отсчёт нового рекорда. В мастерстве Лунёва ни у кого нет сомнений. Остаётся лишь пожелать ему фарта, необходимого любому вратарю.
Приятно, конечно, вспоминать какие-то позитивные моменты в своей карьере, но о рекордных сериях обычно мне напоминали журналисты. В нынешнем сезоне обратил внимание, что «Зенит» мало пропускает. Стало быть, мой рекорд был обречён!" — цитирует Малафеева «Спорт уик-энд».