Тарханов рассказал, кого считает сильнее между Акинфеевым и Лунёвым

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, работавший ранее со сборной России, признался, что на данный момент считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева сильнее вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.
«Лунёв — хороший вратарь, но я считаю, что Акинфеев сильнее. Акинфеев всё время в сборной в воротах стоит, в Лиге чемпионов постоянно играет, а у Лунёва пока ещё не было такой практики. Не было пока у Лунёва игры против «Манчестер Юнайтед». Когда Андрей поиграет против европейских топ-клубов, наберётся опыта, тогда можно будет говорить о том, кто лучше. Но на данный момент Акинфеев просто сильнее Лунёва», — цитирует Тарханова «Спорт уик-энд».
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