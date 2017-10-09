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Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира—2017

9 октября 2017, понедельник. 12:37 Футбол

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира 2017 года, который будет проходить в Абу-Даби. В турнире примут участие победители клубных турниров всех конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ «Аль-Джазира».

Мадридский «Реал», который является действующим чемпионом соревнований, начнёт выступления с полуфинала. Соперник «Реала» определится, когда победитель пары«Аль-Джазира» — «Окленд Сити» (Новая Зеландия) сыграет с сильнейшим клубом Лиги чемпионов азиатской конфедерации футбола.

В другом четвертьфинале 9 декабря сыграют «Пачука» (Мексика) и победитель Лиги чемпионов африканской конфедерации футбола. Победитель этой пары 12 декабря встретится в полуфинале с победителем Кубка Либертадорес. Финал и матч за третье место запланированы на 16 декабря.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Окленд Сити ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
12:37 Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира—2017
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