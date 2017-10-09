Министр спорта Польши: наша сборная будет бороться за победу на ЧМ-2018

Сборная Польши будет бороться за победу на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России следующим летом. Об этом в интервью TVN24 рассказал министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.
«Настоящие профессионалы, столкнувшись с трудной задачей, должны достичь самых высоких целей. Я рад, что наконец у нас есть команда, которая, можно с уверенностью сказать, готова побороться за победу на чемпионате мира.
Я уверен, что мы выйдем из группы, и мы можем встретиться со сборной России, если они преодолеют групповой этап. Это было бы прекрасно. Думаю, Польша одержала бы победу – 2:0», — сказал Банька.
Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018