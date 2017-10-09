Тульский «Арсенал» зимой на сборах в Турции сыграет 7-8 контрольных матчей

Тульский «Арсенал» определился с планами на время зимней паузы в Премьер-Лиге. 15 января 2018 года «канониры» начнут подготовку к заключительной части РФПЛ. В начале января команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 15 по 28 января проведёт первый сбор в турецком Белеке.
Второй сбор с 1 по 14 февраля также пройдёт в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 18 февраля, а завершится 1 марта. За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести семь-восемь контрольных матчей.
Молодёжный состав «оружейников» подготовку начнёт со втягивающего сбора в Туле, после чего дублёры проведут два турецких сбора, сообщает пресс-служба «Арсенала».