Хайнкес: Анчелотти – джентльмен, великий тренер

Новый главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес лестно отозвался о коллеге по цеху Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку 28 сентября.
«Анчелотти – джентльмен и великий тренер. Это всё, что я могу сказать. Неправильно говорить о своём предшественнике.
Мой возраст не имеет значения. Некоторые считают себя старыми в 45 лет. Я же не изменился. Люблю музыку, спорт. Чувствую себя молодым.
Говоря о работе – наша команда имеет определённый класс. Моя задача в том, чтобы показать этот класс. Я точно знаю, с чего начать», — цитирует Хайнкеса Deutsche Welle.
Хайнкес: мне поступали предложения от топ-клубов, но моё возвращение временное