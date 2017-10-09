Аллегри: смеюсь, когда говорят, что успехи команды зависят от тренера

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что успехи команды не зависят от тренера или выбранной им тактики.
«Когда говорят о важности тренера, это заставляет меня смеяться. Если бы все игроки были равны, то «ПСЖ» не потратил бы € 222 млн на Неймара, Месси не стоил бы € 21 млрд, а Дибала – € 170 млн. Вы можете что-то планировать, но есть мяч, игроки, и вы должны преуспеть в этом.
В баскетболе «Лейкерс» и «Филадельфия» выиграли свои титулы, потому что у «Лейкерс» был Мэджик Джонсон, а у «Филадельфии» Джулиус Ирвинг. Если бы я играл вместо Месси за «Барселону», они бы не выиграли все эти трофеи и Лигу чемпионов», — цитирует Аллегри Tuttosport.
Аллегри: люди не понимают важности того, чего добился «Ювентус»