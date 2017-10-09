Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Константине Сарсании

По просьбе клубов Премьер-Лиги и футбольной общественности матчи 13-го тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся 7 октября спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании. Об этом сообщил официальный сайт РФПЛ.
Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.
Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание