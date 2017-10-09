Семак: было сложно играть с ЦСКА на таком тяжёлом поле, оно ужасное

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч с ЦСКА, который сегодня состоялся в Москве на стадионе «Октябрь», и завершился победой «армейцев» со счётом 1:0.
«Сделать таймы по 35 минут было пожеланием Виктора Михайловича Гончаренко. Мы согласились, так как договаривались давно о матче. Сегодня было сложно играть на таком тяжёлом поле. Мучились и молодёжные сборные, и мы сегодня. Поле ужасное. Салатич играл только одну игру в Кубке, а потом получил повреждение. Сейчас восстанавливается, говорить о сроках возвращения пока рано.
Впереди ещё много матчей. Конечно, «Зенит» стартовал очень здорово, имеет преимущество и заслуженно находится вверху турнирной таблице. Но предстоит ещё много матчей и всё может случится. По составу и по игре «Зенит» смотрится очень солидно. Сложно сказать, составит ли ему конкуренцию ЦСКА. Посмотрим, как сложится. Но в России есть три-четыре команды, которые могут навязать конкуренцию. «Локомотив» набрал хороший ход и идёт за лидером. Встреча будет сложной — других не бывает. Но наше дело — играть и доставать очки. Нам они тоже необходимы", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.