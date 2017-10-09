Кутепов: в «Спартаке» ограничений больше, поэтому отъедаемся в сборной

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что в клубе действуют более строгие правила в плане питания, нежели в сборной, поэтому в национальной команде игроки отъедаются.
«В сборной много всего, что мне нравится. В клубе у нас ограничений больше, поэтому сейчас, так сказать, отъедаемся чуть-чуть», — рассказал Кутепов.
Напомним, что сборная России готовится к товарищескому матчу против Ирана. Встреча состоится 10 октября и пройдёт на стадионе «Казань-Арена». Начало — в 19:00 мск.
Посмотреть видео можно на канале РФС ТВ в YouTube.
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