Дело М'Вила и «Динамо» будет рассмотрено 22 ноября

Дело о сорвавшемся переходе полузащитника «Рубина» Янна М'Вила в московское «Динамо» будет рассмотрено 22 ноября. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин, к делу привлечён Российский футбольной союз в качестве третьего лица.
М'Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. Полузащитник подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено палатой по разрешению споров РФС в октябре 2016 года.
Ранее президент ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что материалы дела трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в Следственный комитет.
Материалы по делу трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в Следственный комитет