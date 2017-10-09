Глушаков принял участие в тренировке «Спартака» с небольшими ограничениями

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков принял участие в тренировке красно-белых, но с небольшими ограничениями. Об этом говорится на сайте московского клуба, который готовится к матчу 13-го тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 13 октября в Грозном.
Главный тренер Массимо Каррера разделил команду на две группы. В 10:00 на поле подмосковной базы в Тарасовке вышли защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. А спустя час к занятию на газоне приступили полузащитники и нападающие Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луис Адриано и Педро Роша. Вратари Александр Селихов и Александр Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми.
Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он вернулся в расположение «Спартака» из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.
На вторник у красно-белых намечена утренняя тренировка.