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Глушаков принял участие в тренировке «Спартака» с небольшими ограничениями

9 октября 2017, понедельник. 15:24 Футбол

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков принял участие в тренировке красно-белых, но с небольшими ограничениями. Об этом говорится на сайте московского клуба, который готовится к матчу 13-го тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 13 октября в Грозном.

Главный тренер Массимо Каррера разделил команду на две группы. В 10:00 на поле подмосковной базы в Тарасовке вышли защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. А спустя час к занятию на газоне приступили полузащитники и нападающие Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луис Адриано и Педро Роша. Вратари Александр Селихов и Александр Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми.

Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он вернулся в расположение «Спартака» из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.

На вторник у красно-белых намечена утренняя тренировка.

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Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Спартак Александр Максименко Александр Селихов Александр Щербаков Андрей Ещенко Артём Ребров Артём Самсонов Артём Тимофеев Георгий Тигиев Денис Глушаков Денис Давыдов Джано Ананидзе Дмитрий Комбаров Зе Луиш Квинси Промес Лоренсо Мельгарехо Луис Адриано Лукас Фернандо Марко Петкович Педро Роша Роман Зобнин Сальваторе Боккетти Сердар Таски
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9 октября 2017, понедельник
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