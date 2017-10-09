Галстян назначен первым вице-президентом «Арарата»

Старший тренер московского «Арарата» Погос Галстян будет занимать должность первого вице-президента «Арарата», при этом 56-летний специалист продолжит работу в тренерском штабе команды. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.
Тренерская карьера Галстяна началась в 2005 году, в московской «Нике». Позже он работал в тренерском штабе «Луча-Энергии», «Кубани», «Химок», казахстанского «Акжайыка». С 2014 года специалист был помощником Александра Тарханова в «Урале». В 2015 году Галстян возглавил тренерский штаб молодёжной команды «Урала».
Нынешним летом он был приглашён на должность старшего тренера московского «Арарата». В августе нынешнего года сообщалось, что Галстян получил инфаркт на тренировке, а спустя сутки был переведён из реанимации в общую палату и пошёл на поправку.
В 2010 году Погос Галстян окончил в Москве тренерские курсы и получил лицензию Pro.