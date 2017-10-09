Денис Черышев: рад, что побывал на стадионе «Нижний Новгород» — он просто супер

Послы Нижнего Новгорода на чемпионате мира 2018 года в России футбольный тренер Дмитрий Черышев и его сын — полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев встретились с учащимися СДЮСШОР № 8 и кандидатами в волонтёры мирового первенства. Также послы посетили аэропорт, строящийся «Стадион Нижний Новгород» и новую тренировочную площадку около ФОК «Мещерский».
«Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен. Мне понравился новый терминал аэропорта – и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – он просто супер. Надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города. Уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством», — цитирует Дениса Черышева Welcome2018.
«То, что сейчас происходит в городе, на Стрелке, – это фурор. Большое счастье, что все те объекты, которые сейчас возводятся к турниру, будут служить нижегородцам на протяжении очень долгого времени. Город преображается, создается уникальное наследие для будущих поколений, и мы можем этим гордиться», — отметил Дмитрий Черышев.
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