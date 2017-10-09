Василий Березуцкий и Дзагоев не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев не помогут ЦСКА в выездном матче 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (14 октября).
«Василий Березуцкий и Алан Дзагоев пропустят матч с «Краснодаром» и будут восстанавливаться в Москве. А вот решение по участию в матче Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры.
Александр Макаров, летом перенёсший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.
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