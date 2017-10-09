В рамках тура кубка чемпионата мира по футболу с Coca-Cola официальный трофей турнира побывал в редакции «Чемпионата». Журналисты и сотрудники холдинга Rambler&Co смогли сфотографироваться с официальным кубком, а также задать вопросы послу чемпионата мира по футболу Алексею Смертину.
Тур кубка чемпионата мира по футболу с Coca-Cola стартовал 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. С сентября по декабрь 2017 года легендарный трофей посетит 16 городов России: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем он отправится за рубеж и с января по май 2018 года объедет более 50 стран мира. В мае 2018 года, за полтора месяца до начала чемпионата мира по футболу — 2018, официальный кубок вернётся в Россию, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
«Чемпионат» стал первым российским спортивным изданием, в котором трофей побывал в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу с Coca-Cola.
Кубок чемпионата мира по футболу побывал в редакции «Чемпионата»