Объявлены 3 финалиста голосования за автора лучшего гола сезона-2016/17

Объявлены три претендента на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую Международной федерацией футбола автору лучшего гола сезона.
Учитывались голы, которые были забиты по 2 июля 2017 года. Оставить свой голос можно на официальном сайте ФИФА. Изначально претендентов на титул было 10. Обладатель приза станет известен 23 октября на церемонии в Лондоне.
Претенденты на премию имени Ференца Пушкаша по итогам сезона-2016/17:
Дейна Кастелланос (Венесуэла U17).
Объявлены 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17