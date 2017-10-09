Лонг не поможет сборной Ирландии в матче с Уэльсом

Нападающий «Саутгемптона» и сборной Ирландии Шейн Лонг не поможет своей национальной команде в заключительном матче группового квалификационного раунда ЧМ-2018 с Уэльсом. Об этом сообщает Sky Sports.
Лонг отыграл 83 минуты в домашнем матче с Молдавией (2:0), а после игры у футболиста были выявлены проблемы с бедром. Сроки, требуемые на восстановление, не сообщаются.
Матч Уэльс – Ирландия состоится 9 октября. Начало – в 21:45 мск. Обе сборные претендуют на путёвку на ЧМ-2018. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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