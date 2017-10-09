Капелло: на победу в чемпионате Италии претендуют пять команд

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, ныне работающий в Китае, ответил на вопрос о чемпионской гонке в Серии А.
«Я бы не сказал, что скудетто будет разыгрываться только между „Ювентусом“ и „Наполи“. „Интер“ и „Рома“ — тоже полноценные претенденты, но мы должны дать им время, чтобы вернуться к образцам тем славных команд, которыми они были в прошлом. В „Милане“ тоже собрали хорошую команду.
На мой взгляд, в этой борьбе будут участвовать пять команд. Мой фаворит — «Ювентус», — цитирует тренера La Nazione.
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