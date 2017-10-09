Роналдиньо: в следующем сезоне «Милан» будет ещё сильнее

Бывший игрок сборной Бразилии и «Милана», обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо поделился мнением о проблемах россонери на старте сезона.
«Я думаю, что в следующем сезоне они будут ещё сильнее. Будет сложно выйти в Лигу чемпионов, но для команды с такой историей всё возможно.
Когда я был в „Милане“, то даже представить не мог, что Сильвио Берлускони и Массимо Моратти могут продать свои клубы. Я был счастлив в „Милане“, посмотрим, как клуб проведёт этот сезон», — цитирует Роналдиньо сайт журналиста Ди Марцио.
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