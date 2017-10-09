Брозович не поможет «Интеру» в дерби с «Миланом»

Полузащитник сборной Хорватии и «Интера» Марсело Брозович в связи с мышечной травмой пропустит дерби с «Миланом», сообщает Football Italia.
24-летний футболист получил травму во время домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Финляндии (1:1). Брозович прошёл медосмотр в Италии, который подтвердил повреждение мышцы. Точные сроки восстановления игрока пока не известны, однако очевидно, что Марсело не сможет помочь «Интеру» в матче с «Миланом».
Матч 8-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» 15 октября.
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