Жиру: летом я был близок к переходу в «Эвертон», но сделал правильный выбор

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру сообщил, что был близок к переходу в «Эвертон» минувшим летом, но принял решение не менять команду.
«У меня была возможность уйти из «Арсенала» минувшим летом. Я был очень близок к переходу в другой английский клуб, «Эвертон». Но я думаю, что сделал правильный выбор», — сказал Оливье Жиру в интервью французскому телеканалу Canal Plus.
Жиру перешёл в «Арсенал» из французского клуба «Монпелье» за £ 13 млн в июне 2012 года и забил 100 голов в 238 играх за «канониров».
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