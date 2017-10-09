Матюнин: честно говоря, я удивился претензиям Кадиева по матчу с «Зенитом»

Судья матча 12-го тура российской Премьер-Лиги между «Анжи» и «Зенитом» (2:2) Алексей Матюнин ответил президенту «Анжи» Осману Кадиеву на обвинения в предвзятости.
«Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряжённый и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру. Осман Кадиев задал мне тот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счётом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.
По мне предвзятый арбитраж — это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче «Анжи» — «Зенит» не было. Была темповая волевая игра.
Но уж если говорить о предвзятости, давайте вспомним эпизод во втором тайме, после которого Кацаев забил второй мяч. Этому предшествовала ошибка помощника, ошибочно посчитавшего, что мяч покинул поле от ноги игрока «Анжи». Я был ближе к эпизоду и видел, что мяч выбил игрок «Зенита». Был бы я пристрастен, мог бы спокойно свалить ошибку на помощника, но я остановил встречу и дал ввести мяч хозяевам поля. Они развили атаку и повели в счёте. Владелец «Анжи» почему-то считает, что Ригони не получил предупреждение – но посмотрим статистику: я показал ему жёлтую карточку. И вообще соотношение жёлтых 3-3, соотношение зафиксированных нарушений: 9 у «Анжи» и 14 у «Зенита», — сказал Матюнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.