Щенсны: когда «Ювентус» делает предложение, нужно соглашаться

Голкипер Войцех Щенсны, перешедший в «Ювентус» в летнее трансферное окно, признался, что решение о смене клуба далось ему легко.
«Я приехал сюда, потому что хочу выиграть всё. Я выбрал «Ювентус» за их традиционную тягу к победам. Каждый день на тренировках я чувствую себя сильнее. Я готов играть за этот клуб.
Это был лёгкий выбор: когда „Ювентус“ делает предложение, нужно соглашаться. Когда играешь за «Ювентус», цель всегда состоит в том, чтобы выиграть все турниры. В этом сезоне задача ничем не отличается», — сказал Щенсны в эфире Mediaset Premium.
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