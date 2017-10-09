Батлэнд: Англия пропустила всего 3 гола в квалификации — это повод для гордости

Вратарь «Сток Сити» и сборной Англии Джек Батлэнд поделился впечатлениями от победы над командой Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Я думаю, что мы можем быть лучше — мы знаем, что можем прибавить. Мы хотели забить как можно больше голов и одержать действительно хорошую победу. Счёт скромный, но это ещё три очка. 26 очков в группе — это здорово. Кроме того, мы пропустили очень мало голов в квалификации. Всего три мяча — это повод для гордости.
Очевидно, мы хотели бы сыграть ещё лучше, но это получается не всегда. Мы довольны победой, но знаем, что можем играть лучше», — цитирует вратаря Sky Sports.
Саутгейт: сборная Англии не забила Литве столько, сколько хотела