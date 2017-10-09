Макси Лопес не исключает, что однажды поговорит с Икарди

Аргентинский нападающий «Удинезе» Макси Лопес сообщил, что не исключает того, что однажды поговорит с соотечественником форвардом «Интера» Мауро Икарди.
Лопес и Икарди были близкими друзьями, пока супруга первого Ванда Нара не покинула его и не вышла замуж за Мауро. Впоследствии Лопес несколько раз отказывался пожимать руку Икарди перед матчами чемпионата Италии.
«Никогда не придавал слишком большого значения этой ситуации. Что касается того, поговорю ли я с Икарди однажды, то, думаю, да. Однако это не тот случай, из-за которого я бы не спал по ночам.
Высказывания Марадоны по поводу Икарди? Диего является тем человеком, который говорит, что думает, без каких-либо фильтров. Он сделал это не из-за того, что является другом. Я только раз лично виделся с Марадоной. Это было несколько лет назад во время благотворительного матча», — цитирует Лопеса Football Italia.