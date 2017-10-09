Тульский «Арсенал» показал, как снимаются матчи РФПЛ

Официальный канал тульского «Арсенала» в YouTube представил видеоролик о том, как организовываются трансляции матчей российской Премьер-Лиги.
Не всегда даже самым преданным болельщикам удаётся следить за матчами любимой команды на стадионе. И тогда им на помощь приходят футбольные трансляции. Однако наверняка многие из поклонников даже не догадываются, как эта самая картинка производится. «Арсенал» на примере домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) рассказал и показал, как снимаются матчи лиги.
Посмотреть видео можно в YouTube.