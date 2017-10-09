Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 9 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между командами Украины и Хорватии (группа I). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Украина – Хорватия.
Встречу рассудит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.
Ранее команды встречались друг с другом восемь раз: в четырёх матчах победу одержала сборная Хорватии, одну игру с минимальным счётом выиграла сборная Украины, а ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались 24 марта 2017 года в Загребе, и тогда встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.