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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

9 октября 2017, понедельник. 19:26 Футбол

Сегодня, 9 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между командами Украины и Хорватии (группа I). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Украина – Хорватия.

Встречу рассудит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Ранее команды встречались друг с другом восемь раз: в четырёх матчах победу одержала сборная Хорватии, одну игру с минимальным счётом выиграла сборная Украины, а ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались 24 марта 2017 года в Загребе, и тогда встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Анонс ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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