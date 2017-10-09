Футболисты Кубанского университета набрали максимум очков в Тамбове

С 7 по 9 октября в Тамбове прошёл третий межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. В нём приняли участие футболисты Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, Московского физико-технического института (Долгопрудный), двукратный чемпион НСФЛ и действующий чемпион Европы Кубанский государственный университет (Краснодар) и дебютант высшей лиги Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань).
Футболисты КубГУ выиграли все три матча и стали победителями турнира в Тамбове. В стартовом матче кубанцы сломили сопротивление крепкого дебютанта из Казани – 3:1. Во втором матче с МФТИ краснодарцы вышли вперёд уже на 36-й секунде, но затем излишне успокоились и позволили сопернику сравнять счёт в начале второго тайма. Тем не менее класс КубГУ сказался – тяжелая победа 2:1. В заключительной игре краснодарцы одолели хозяев турнира, матч прошёл по привычному для тура в Тамбове сценарию: быстрый гол, соперник сравнивает счёт во второй половине игры, а затем КубГУ забивает победный мяч. На второй позиции в Тамбове оказались футболисты ПГАФКСиТ. Казанцы сначала вдесятером с минимальным счётом 1:0 и с полевым игроком на воротах переиграли ТГУ, а затем устроили увлекательное зрелище в матче с МФТИ – 4:2. Нападающие Физтеха воспользовались вратарской проблемой соперника, но забить больше двух не сумели. Хозяева турнира ТГУ завершили домашний этап на третьей позиции, обыграв МФТИ 2:0. Студенты МФТИ, несмотря на достойную игру в каждом матче, отправились домой ни с чем.
Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 31 октября по 2 ноября в Казани. Футболисты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань) примут команды Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва), Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) и Санкт-Петербургского государственного университета.