Израиль – Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

9 октября на стадионе «Тедди» в Иерусалиме состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между командами Израиля и Испании (группа G). Игра начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Израиль – Испания.
Встречу рассудит шотландская бригада арбитров во главе с Крэйгом Томсоном.
Ранее команды сыграли друг с другом семь раз: пять матчей завершились победами сборной Испании, а ещё два раза команды сыграли вничью. Последний раз соперники встречались 24 марта 2017 года в Хихоне, в той встрече победу одержала сборная Испании (4:1).