Василий Титов покинет совет директоров «Динамо»

Первый заместитель президента — председателя правления банковской группы ВТБ Василий Титов покинет «Динамо». Титов входит в совет директоров футбольного клуба «Динамо» (Москва) и президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
«Я не буду больше курировать “Динамо”, поэтому, наверное, придется уйти. Я думаю, что там должен быть человек, который курирует непосредственно этот проект. То, что из “Динамо” я уйду — это закономерно, потому что я перестаю курировать большой блок вопросов, которыми занимался, поэтому, естественно, автоматически произойдет замена. Совершенно нормальная вещь.
Я, честно говоря, подустал в последнее время — это раз. Во-вторых, у меня большое количество общественных нагрузок, я ими буду заниматься, культурными проектами банка заниматься, я постараюсь быть полезным банку. У нас сейчас большие задачи впереди в связи с объединением двух банков, надо дать молодежи двигаться вперед и поработать», — подвел итог в интервью Rambler News Service Титов, подчеркнув, что он останется в ВТБ на посту советника главы банка Андрея Костина.