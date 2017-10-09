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Задай вопрос Мануэлу Фернандешу!

9 октября 2017, понедельник. 20:13 Футбол

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш станет очередным гостем редакции «Чемпионата».

Вы можете присылать свои вопросы на электронный адрес: askchampionat@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

31-летний Фернандеш перешёл в «Локомотив» из турецкого «Бешикташа» в 2014 году. В нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 15 матчах за «железнодорожников» в Лиге Европы, РФПЛ и Кубке России, записав на свой счёт шесть голов и три результативные передачи.

Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в сентябре
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Мануэл Фернандеш Гости
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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