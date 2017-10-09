Задай вопрос Мануэлу Фернандешу!

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш станет очередным гостем редакции «Чемпионата».
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31-летний Фернандеш перешёл в «Локомотив» из турецкого «Бешикташа» в 2014 году. В нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 15 матчах за «железнодорожников» в Лиге Европы, РФПЛ и Кубке России, записав на свой счёт шесть голов и три результативные передачи.
Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в сентябре