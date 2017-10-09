Топ-10 сейвов чемпионата Испании в сентябре. Видео

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил подборку из 10 лучших сейвов чемпионата Испании в сентябре.
В топ-10 сейвов турнира в прошлом месяце вошли Фернандо Пачеко («Алавес»), Рауль Фернандес-Кавада («Леванте»), Иван Куэльяр («Леганес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»), Мариано Барбоса («Вильярреал»), Антонио Адан («Бетис»), Висенте Гуайта («Хетафе») и Нето («Валенсия»).
Посмотреть видео 10 лучших сейвов чемпионата Испании в сентябре можно на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
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