Украина — Хорватия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Хорватии на матч квалификации ЧМ-2018.
Украина: Пятов, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Ротань, Гармаш, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко.
Хорватия: Субашич, Вида, Митрович, Ловрен, Врсалько, Бадель, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Манджукич.
В таблице группы I хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2018 Украина — Хорватия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.