Де Лаурентис: я бы никогда не променял Сарри на Гвардиолу

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что не согласился бы обменять наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на главного тренера команды Маурицио Сарри.
«Сарри — великолепный тренер, который вышел из низших лиг. Он молодой тренер, потому что, несмотря на свой возраст, принимает инновации. Он изучает футбол и реализует на поле то, что узнаёт. Я бы никогда не променял Сарри на Гвардиолу, даже если бы у них была одинаковая зарплата.
Маурицио — настоящий профессионал, который месяцами обучает своих игроков, прежде чем внедрить новую идею», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.
Де Лаурентис: на месте «Ювентуса» я бы не просто нервничал, а переживал