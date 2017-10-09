М. Фернандеш: «Бенфика» сейчас расплачивается за продажу своих важных игроков

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш выразил мнение, что неудачные выступления «Бенфики» в нынешнем сезоне связаны с уходом ключевых игроков. Хавбек является воспитанником «Бенфики», за которую он выступал с 2004 по 2007 год.
«Бенфика» много лет подряд продавала своих важных игроков, и теперь пришло время, когда ей приходится за это расплачиваться. Клубу, как и в предыдущие годы, нужно перестроить команду. Сильные футболисты ушли, поэтому болельщикам нужно проявить терпение. Они должны понимать, что бывают взлёты и падения», — приводит слова Фернандеша A Bola со ссылкой на интервью в эфире Renascenсa.
«Бенфика» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Португальский клуб проиграл в двух стартовых матчах ЛЧ «армейцам» (1:2) и «Базелю» (0:5), а в чемпионате страны после 8 туров располагается на третьем месте, уступая пять очков лидирующему «Порту».