Рубен Агилар вызвал интерес у сборной Боливии из-за ошибки в Football Manager

Французский защитник «Монпелье» Рубен Агилар, у которого также есть испанские корни, рассказал, как его хотели заиграть за сборную Боливии.
«Со мной связывались представители сборной Боливии. Очень странная ситуация. Всё началось с игры Football Manager, в которой у меня есть второе гражданство — боливийское. Мне и раньше поступали сообщения из Боливии после матчей. А после недавней игры с „ПСЖ“ я получил массу сообщений. Боливийские телеканалы сообщили, что я могу играть за сборную Боливии. В итоге мне пришлось через „Фейсбук“ объявить, что я никогда не был боливийцем. Моя мама — француженка, отец — испанец», — приводит слова Агилара портал Goal.
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