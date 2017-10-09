Полузащитник «Ахмата» Раванелли Феррейра дос Сантос поделился впечатлениями от встречи со звёздами футбола, которые на днях приезжали в Грозный. В товарищеском матче команда «Лидер 65», за которую выступали Рамзан Кадыров, Роналдиньо и бывшие футболисты сборной России, обыграла команду «Клуб Италия» во главе с Фабрицио Раванелли, Паоло Росси и Массимо Оддо.
«Столько футбольных звёзд я раньше не видел. Конечно, игру многих из них не раз смотрел в Интернете. Был сумасшедший праздник, который, уверен, не оставил равнодушным никого. Моему отцу всегда нравилась игра итальянца Фабрицио Раванелли. Вчера мне посчастливилось с ним сфотографироваться. Я отправил отцу фото с Фабрицио, и он был счастлив. Конечно же, мы однофамильцы, не родственники. С Роналдиньо также удалось сфотографироваться — и мне, и всем бразильцам из „Ахмата“. Будет хорошая память. Как-то один раз видел его игру вживую, когда он приезжал на матч в наш город», — сказал Раванелли в интервью клубной пресс-службе.
Раванелли: отец был счастлив, когда получил мою фотографию с Фабрицио Раванелли