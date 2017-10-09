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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Савин: мне нравится пертурбация Черчесова, введение в состав молодых футболистов

9 октября 2017, понедельник. 21:52 Футбол

Бывший нападающий «Крыльев Советов», «Амкара» и других клубов РФПЛ Евгений Савин оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Несмотря на большой скепсис по поводу Черчесова, я верю в него и вижу его изменения. Мне нравится его пертурбация и введение в состав молодых футболистов, таких как братья Миранчук. Нам нужны новые лица, мы все об этом говорили после провального Евро. Мне это очень нравится. Ещё мне нравится, что появилась базовая команда, то есть питерский „Зенит“, подпитанный футболистами ЦСКА. Единственная альтернатива Черчесову — это Бердыев, но мы сделали ставку на Черчесова, и я предлагаю всем относиться к нему хорошо. По крайней мере я вижу изменения, вижу, что сборная меняется.

Я уверен на сто процентов, что, если сборная подойдёт в оптимальном составе к чемпионату мира, нам будет за неё не стыдно. Жду уже от опытных ребят — Дзюбы, Кокорина, Смолова, что они станут лидерами. И жду восхождения на Олимп молодых футболистов наших. Уверен, если не будет травм, если все будут в полном составе, то Черчесов ещё поломает голову, кого же оставить в обойме.

С удовольствием наблюдаю за игрой Полоза. В этом большая заслуга Бердыева, который перезапустил карьеру многих футболистов, в том числе и его. Отличный, очень одарённый, индивидуально сильный футболист второго плана. Легкий, быстрый, умеющий обыграть, умеющий пробить. Поэтому, конечно, интересно, как он будет прогрессировать в „Зените“ при уже более жёсткой конкуренции в составе Манчини. Если он пройдёт это испытание, то вполне может стать одним из лидеров сборной на ЧМ-2018», — цитирует Савина «Блокнот — Ставрополь».

Черчесов: хочется, чтобы все звёздные сборные вышли на ЧМ-2018 в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Дмитрий Полоз Евгений Савин Курбан Бердыев Станислав Черчесов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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