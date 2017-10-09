Ибрагимович может вернуться на поле после травмы к матчу с ЦСКА в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться на поле после тяжёлой травмы колена раньше прогнозируемого срока, утверждает The Sun.
По информации издания, возвращение 36-летнего шведского форварда на поле случится в декабре. Ожидается, что Златан сможет принять участие уже в гостевом матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится 2 декабря.
«Манчестер Юнайтед» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч в Москве манкунианцы выиграли со счётом 4:1, а второй матч с «армейцами» они проведут на своём поле 5 декабря.
Ранее появлялась информации о том, что Ибрагимович в 2017 году уже не сыграет. Футболист восстанавливается после травмы с апреля.
Врач Ибрагимовича: хочу, чтобы Златан восстанавливался как можно дольше