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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Уинкс: я мечтал играть за сборную Англии с тех пор, как впервые пнул мяч

9 октября 2017, понедельник. 22:12 Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Уинкс поделился впечатлениями от победы над командой Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Уинкс дебютировал за «львов».

«К счастью, всё прошло хорошо. Это был отличный день. Было важно победить, а я дебютировал за сборную и исполнил свою мечту.

Я хотел играть за Англию с тех пор, как впервые пнул мяч. Я долго стремился к этому, но теперь мечта стала явью», — цитирует 21-летнего игрока Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Литвы - Футбол ЧМ-2018
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9 октября 2017, понедельник
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