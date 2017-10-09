Уинкс: я мечтал играть за сборную Англии с тех пор, как впервые пнул мяч

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Уинкс поделился впечатлениями от победы над командой Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Уинкс дебютировал за «львов».
«К счастью, всё прошло хорошо. Это был отличный день. Было важно победить, а я дебютировал за сборную и исполнил свою мечту.
Я хотел играть за Англию с тех пор, как впервые пнул мяч. Я долго стремился к этому, но теперь мечта стала явью», — цитирует 21-летнего игрока Sky Sports.
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