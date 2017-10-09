Подрядчик: бетонное покрытие специальной площадки арены в Питере требует замены

Бетонное покрытие специальной площадки, на которую из чаши перемещается выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург», пришло в неудовлетворительное состояние и требует замены. Без этого перемещение выкатного поля за пределы стадиона и обратно в штатном режиме невозможно. Об этом рассказал руководитель научно-производственного кооператива «Омега» Владимир Брунман. «Омега» является подрядчиком по выполнению основных работ, связанных с выкатным полем стадиона, за исключением его газона.
«Во время работы системы искусственного освещения газона поля в рамках опытной эксплуатации несколько дней назад возникла нештатная ситуация, в результате которой подгорели контакты коммутационного устройства. В силу того что установленное оборудование укомплектовано запчастями, неисправность была оперативно устранена силами «Омеги», и очередной футбольный матч на стадионе прошёл в штатном режиме.
Возможно, это повреждение было вызвано попыткой сотрудников Управления механизации (филиал ОАО «Метрострой») самостоятельно, без консультаций с НПК «Омега», изучить систему, которая приводит поле в движение и позволяет выкатить его за пределы чаши стадиона. Это могло привести к увеличению суммарной нагрузки на электропитание инженерных систем поля. Ведь, кроме системы искусственного освещения газона поля, к электропитанию также подключены системы перемещения поля и система управления домкратами, поддерживающими поле от вибраций, — одновременно они включаться не должны.
Вы поймите, это новый объект. Я вам скажу больше: если на каком-то объекте всё идёт замечательно — жди беды. Что же касается состояния выкатного поля, то оно поедет нескоро — вероятнее всего, только весной 2019 года. Нет смысла его катать перед зимой. Весной тоже нет смысла, потому что уже чемпионат мира рядом, дешевле перестелить газон.
Для перемещения выкатного поля по штатной схеме сначала необходимо привести в порядок бетонную плиту за пределами чаши стадиона, на которую и выдвигается поле. Она обветшала с «давних» времён, ещё до прихода «Трансстроя». Чтобы поле штатно выезжало, плита должна быть ровной, чтобы по ней шла «юбка» поля, под которую нагнетается воздух. Мы, имея хороший запас, катаем поле и без этого. Но если три-пять лет регулярно катать поле без воздушной подушки, сносятся катки. Их замена будет равносильна капитальному ремонту поля с полной разборкой. А пока «юбка» не выполняет своей функции, поскольку под ней нет хорошего покрытия.
Бетонное покрытие можно будет капитально отремонтировать только после удаления с этого места медиацентра. Там бетон очень плохой, ему уже восемь лет, местами он пришёл в негодность, к тому же он был положен ещё по старому проекту», — цитирует Брунмана Regnum.