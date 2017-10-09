Раванелли: «Ахмат» готовится к матчу со «Спартаком» со всей ответственностью

Полузащитник «Ахмата» Раванелли Феррейра дос Сантос рассказал, с каким настроем его команда готовится к домашнему матчу 13-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Готовимся к матчу со „Спартаком“ со всей ответственностью. Они чемпионы, у них хорошая команда и поставленная игра. Я смотрел по телевизору несколько их матчей. Будет интересный поединок», — сказал Раванелли в интервью клубной пресс-службе.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в пятницу, 13 октября.
Турнирную таблицу РФПЛ после 12-го тура можно посмотреть на «Чемпионате».