Роналдиньо: «Наполи» вполне может стать чемпионом Италии в этом сезоне

Бывший игрок сборной Бразилии и «Милана», обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо поделился мнением о шансах «Наполи» на победу в чемпионате Италии.
«Думаю, „Наполи“ вполне может стать чемпионом Италии в этом сезоне. Они пока отлично справляются и лидируют в таблице. У них уже много лет не было титула, но в этом сезоне, на мой взгляд, они могут сразиться с «Ювентусом» и выиграть скудетто», — сказал Роналдиньо в интервью Premium Sport.
«Наполи» выиграл все семь матчей в Серии А и лидирует в турнирной таблице.