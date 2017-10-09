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Роналдиньо: «Наполи» вполне может стать чемпионом Италии в этом сезоне

9 октября 2017, понедельник. 22:58 Футбол

Бывший игрок сборной Бразилии и «Милана», обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо поделился мнением о шансах «Наполи» на победу в чемпионате Италии.

«Думаю, „Наполи“ вполне может стать чемпионом Италии в этом сезоне. Они пока отлично справляются и лидируют в таблице. У них уже много лет не было титула, но в этом сезоне, на мой взгляд, они могут сразиться с «Ювентусом» и выиграть скудетто», — сказал Роналдиньо в интервью Premium Sport.

«Наполи» выиграл все семь матчей в Серии А и лидирует в турнирной таблице.

Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Ювентус Роналдиньо
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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