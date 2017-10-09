Дешам: на все домашние матчи Франции приходят по 80 тысяч, в Европе это редкость

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ с командой Беларуси (10 октября). Победа гарантирует трёхцветным выход в финальную часть ЧМ-2018.
«На кону не только три очка. В этом матче мы должны завоевать путевку на чемпионат мира в России. Стадион будет полон, сборную во Франции любят и поддерживают. Игроки кое-что сделали для этого, хотя я не буду рисовать идеальную картину, можно выступать и лучше. Тем не менее на всех наших домашних матчах, вне зависимости от соперника, посещаемость близка к 80 тысячам. В Европе подобное — редкость. Что ж, тем лучше.
По сравнению с нашей прошлогодней встречей со сборной Беларуси в ней произошло много изменений. Из того состава нет 50 процентов игроков.
Разумеется, я смотрел игру белорусов с голландцами. „Оранжевые“ имели шанс забить больше, и результат был бы совсем другим. Наши предстоящие соперники действовали с четырьмя защитниками, но они могут играть и с пятью. Команда Беларуси делает упор на организованную оборону и атлетизм, в её составе есть хорошие мастера. Гости будут защищаться, но при возможности совершать контрвыпады», — цитирует тренера «Прессбол».
Таблица группы А: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.