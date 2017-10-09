Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе

Сборная Украины проиграла Хорватии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 62-й минуте Лука Модрич со второй попытки навесил на голову Андрею Крамаричу, который пробил в дальний угол. Восемь минут спустя Иван Ракитич без сопротивления, с края штрафной, прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота легко расстрелял Крамарич.
В других матчах группы I Исландия победила Косово (2:0) и заняла первое место в группе, а Турция упустила победу над Финляндией — 2:2.
Итоговая таблица группы I: 1. Исландия — 22 очка; 2. Хорватия — 20; 3. Украина — 17; 4. Турция — 15; 5. Финляндия — 9; 6. Косово — 1.
Исландия впервые в своей истории вышла на чемпионат мира, сборная Украины потеряла шансы попасть на турнир.