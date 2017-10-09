Сербия пробилась на ЧМ-2018, Ирландия обошла Уэльс

Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 и пробилась на мировое первенство. Единственный гол в этом поединке на 75-й минуте забил Александар Прийович, вышедший на замену.
В параллельной встрече команда Уэльса в отсутствие своей главной звезды — Гарета Бэйла — дома проиграла сборной Ирландии со счётом 0:1 — на 57-й минуте отличился полузащитник ирландцев Джеймс Макклин. Благодаря этому успеху ирландцы опередили валлийцев и заняли в группе второе место, которое даёт право принять участие в стыковых играх.
В третьем матче группы D Австрия на выезде с минимальным счётом одолела Молдавию благодаря голу Луиса Шауба. Полузащитник хозяев Артур Ионица был удалён с поля на 55-й минуте.
Турнирная таблица группы D: 1. Сербия — 21 очко; 2. Ирландия — 19; 3. Уэльс — 17; 4. Австрия — 15; 5. Грузия — 5; Молдавия — 2.