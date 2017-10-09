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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сербия пробилась на ЧМ-2018, Ирландия обошла Уэльс

9 октября 2017, понедельник. 23:41 Футбол

Сборная Сербии одержала победу над командой Грузии в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 и пробилась на мировое первенство. Единственный гол в этом поединке на 75-й минуте забил Александар Прийович, вышедший на замену.

В параллельной встрече команда Уэльса в отсутствие своей главной звезды — Гарета Бэйла — дома проиграла сборной Ирландии со счётом 0:1 — на 57-й минуте отличился полузащитник ирландцев Джеймс Макклин. Благодаря этому успеху ирландцы опередили валлийцев и заняли в группе второе место, которое даёт право принять участие в стыковых играх.

В третьем матче группы D Австрия на выезде с минимальным счётом одолела Молдавию благодаря голу Луиса Шауба. Полузащитник хозяев Артур Ионица был удалён с поля на 55-й минуте.

Турнирная таблица группы D: 1. Сербия — 21 очко; 2. Ирландия — 19; 3. Уэльс — 17; 4. Австрия — 15; 5. Грузия — 5; Молдавия — 2.

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Сербия
1 : 0
Грузия
1:0 – Прийович – 74
ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
0 : 1
Ирландия
0:1 – Макклин – 57
ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 10-й тур
09 октября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Молдавия
0 : 1
Австрия
0:1 – Шауб – 69
Удаления: Ионица, 55 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Австрии — Футбол Сборная Грузии - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Сборная Молдавии - Футбол Сборная Сербии - Футбол Сборная Уэльса — Футбол ЧМ-2018
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